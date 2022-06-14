Mehmet Aurelio, Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri oldu

Fenerbahçe'de daha önce antrenör olarak görev yapan 44 yaşındaki Mehmet Aurelio, Jorge Jesus'un ekibinde 'Teknik Menajer olarak görev yapacak.

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Fenerbahçe’de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Fenerbahçe, Mehmet Aurelio’nun ‘Teknik Menajer’ olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı. Fenerbahçe’de 2003-2008 yılları arasında futbol oynayan, 2019-20 sezonunda ise Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio yeni teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çalışacak. Portekizce konuşan Aurelio, Jesus’a ülke ve lig konusunda yardımcılık yapacak.

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio’nun görevi resmi sitede yayınlanan liste ile kesinleşmiş oldu. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

İşte Fenerbahçe’nin teknik ekibi: