Mehmet Büyükekşi’den Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ev sahipliği yapacakları 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Yapılan görüşmede 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında stadyum ve şehirde yapılacak çalışmalar ile hazırlıklar konuşuldu.

Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına maddi ve manevi büyük katkılar sağlayacak Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunu en güzel şekilde gerçekleştirebilmek adına iki kurumun bir yol haritası belirleyerek iş birliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındı.

Ziyarette Mehmet Büyükekşi tarafından Ekrem İmamoğlu’na 34 numaralı A Milli Takım forması takdim edildi. (AA)