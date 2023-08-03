Mehmet Büyükekşi’den Lale Orta’ya teşekkür

TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı. Törende konuşma yapan Mehmet Büyükekşi, eski MHK Başkanı Lale Orta'ya teşekkür etti.

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Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 2023-2024 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, eğitmenler ile hakemler katıldı.

Mehmet Büyükekşi, açılışta yaptığı konuşmada, seminerin tüm hakemler adına başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Trendyol Süper Lig’in 11 Ağustos’ta başlayacağına dikkat çeken Büyükekşi, “Yeni sezon büyük bir çekişmeye ve heyecanı yüksek maçlara sahne olacak. Türk hakemlerimizin sezon boyunca görev alacakları karşılaşmaları başarıyla yöneteceğine inanıyorum” dedi.

“42 YIL BOYUNCA VERDİĞİ HİZMETLERLE…”

Eski MHK Başkanı Lale Orta ve kurul üyelerine teşekkür eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

“42 yıl boyunca verdiği hizmetlerle, Türk futbolunun ve hakem camiasının değerli bir ismi olan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve kurul üyelerine başarılar diliyorum. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi bizim öncelikli konularımız arasında. Bu alanda birçok somut çalışma yaptık. Hakemlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. Hakemlikte tecrübe ve eğitim en önemli konular. Eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik. Sürdürülebilir başarı ve gelişimi sağlayabilmek için Hakem Akademisi’ni kurduk. Bu akademide en alt seviyeden en üst seviyeye tüm hakemlerimiz UEFA kriterlerinde eğitim alıyor. Hakem izleme, mentörlük, mental-fiziksel sağlıkların izlenmesi, en iyi hakem adaylarının bulunması ve sürekliliğin sağlanması ile yabancı dil eğitimleri veriliyor.”

“HAKEM KADROMUZU DA GENİŞLETTİK”

Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Hugh Dallas ve Powel Gil’in hakem danışmanları olarak atandığının altını çizen Büyükekşi, saha ve VAR hakemliğini birbirinden ayırdıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken hakem kadromuzu da genişlettik. Her zaman eleştiri konusu olan hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık, dijital atama sistemini uygulamaya koyduk. Her maçın hakemi temel kriterler ve performans olmak üzere 41 kritere dayanan algoritmayla atanıyor. Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak. Ayrıca algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri de verilerle detaylı şekilde takip edilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için kriterleri belirledik. Geçtiğimiz dönemde gözlemci sayısını iki katına çıkardık. Gözlemci raporlarından, veri analizi yapılabilen, sayısal rapor uygulamasına geçtik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hakemlerin değil oyunun konuşulmasını istediğimizi belirttik. Kulüp yöneticilerinin, teknik adamların ve futbolcuların, hakemleri baskı altına almayı amaçlayan açıklamalarını engellemek adına yeni bir talimat çıkardık, caydırıcı cezalar getirdik.”

“HAKEMLİK EN ZOR MESLEKLERDEN BİRİSİ”

Hedeflerinin adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışıyla Türk futboluna olan güveni inşa etmek olduğunu ve bu konuda MHK ile hakemlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Büyükekşi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hakemlik en zor mesleklerden birisi. Sürekli eleştiri var, tebrik ve takdir neredeyse hiç yok. Her zaman söylediğim bir şey var; hekim, hakim, hakem… Bunlar geri dönüşü olmayan konularda muhakeme yürüterek hüküm veren meslek erbabıdır. Doğru kararı verecek bilgi ve tarafsızlığını koruyacak ahlak sahibi olmalıdırlar. Üçünün de aldığı kararlar bağlayıcıdır. İnsan hayatına en çok dokunan onlardır. Hekimler ve hakimler hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi görürken hakemlerimiz için durum neden böyle değil? Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Hakemlerimizin de insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması.” (AA)