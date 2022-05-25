Mehmet Büyükekşi’den TFF başkanlığına adaylık açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adı gündeme getirilen Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı.

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Gaziantep Futbol Kulübü’nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Büyükekşi, yazılı yaptığı adaylık açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olmayı düşünüyorum” dedi.

Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, “Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliği’nin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum” şeklinde konuştu.