Mehmet Hüseyin Dalgıç: Play-off içinde kalacağımıza inanıyoruz

Denizlispor maçının ardından konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Önümüzde bundan daha önemli maçlar var, bu maçı kayıp olarak düşünmüyoruz" dedi.

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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç önemli açıklamalarda bulundu.

Üç puanı kaybetmelerine rağmen oyunlarının iyi olduğunu ve önemli maça çıktıklarını belirten Mehmet Hüseyin Dalgıç, “İki takımın da önemli maçı oynandı. Sadece biz üç puan kaybettik. Play-off içinde kalacağımıza inanıyoruz. Önümüzde bundan daha önemli maçlar var. Bu maçı kayıp olarak düşünmüyoruz. Oyunda kaybetmiş değiliz ama sadece burada 3 puan bıraktık. Denizlispor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.