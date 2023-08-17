Mehmet Özhaseki’den Kayserispor transfer tahtası açıklaması: 10 gün içinde açarız!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un transfer tahtasının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 51 futbolcuyla anlaşma sürecinin ve transfer tahtasının açılmasının planlandığını duyurdu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un transfer yapamaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin “Kayserispor’un transfer tahtasının açılması konusunda bir gelişme var mı?” sorusuna cevap veren Özhaseki, Kayserispor’un herkesin ortak noktası olduğunu belirterek, kendisinin de sarı-kırmızılı kulübün onursal başkanlığının devam ettiğini hatırlattı.

“BİRKAÇ TOPLANTI YAPTIK”

Geçmişte yapılan birtakım ufak tefek hataların birikerek bugünkü hale gelindiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

“Geçen seneden beri çok konuşulan bir konu. Kayseri’nin ileri gelenlerini davet ederek kaç toplantı yaptık, hatırlamıyorum. En sonunda ete ve kemiğe büründü. Bir yerlerden birtakım imkanlar bulunmaya çalışıldı. Onlarla şimdi Kayserispor’un tahtasının açılması niyetinde ciddi adımlar var.”

“51 FUTBOLCUYLA ANLAŞILMAK ZORUNDA”

“Zannedersem 48 ama üç kişi daha şikayet etmiş. 51 futbolcuyla Kayserispor anlaşmak zorunda. Daha doğrusu haklarını vermek istiyoruz. Şu veya bu şekil. Onların 20’siyle anlaşılmış. 20’siyle de önümüzdeki hafta anlaşılıyor. Geriye kalanlar için de formül arıyoruz. ”

“BİRTAKIM YERLERDEN SÖZ ALDIK”

“Bulduk diyebiliriz, söz aldık birtakım yerlerden. İstanbul’dan sağ olsunlar hayırseverlerimiz geliyor. Onlarla yine oturacağız. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde Kayserispor’un transfer tahtasını açarız diye düşünüyorum.”