Mehmet Sakıp Özberk, Arsuz’da hayatını kaybetti

Arsuz'da yazlığında tatil yaparken denize giren eski futbolcu ve sevilen teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, acı habere dair başsağlığı mesajını paylaştı.

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz’da yazlığının yakınında denize girdi.

Özberk’in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk’i denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk’in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TFF’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakip Özberk’in ölümüyle ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı:

“Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolcu olarak Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında forma giyen Sakıp Özberk; teknik direktör olarak başta Gaziantepspor olmak üzere Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.”