Mehmet Sepil başkanlıktan istifa etti

Süper Lig ekibi Göztepe'de kulüp başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti.

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Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü’ndeki başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Mehmet Sepil şu ifadelere yer verdi: “8 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır. Saygılarımla.”

2014’TE DEVRALMIŞTI

Altınbaş Holding’ten devraldığı Göztepe’de 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Mehmet Sepil döneminde İzmir ekibi, 2. Lig’den 14 yıl sonra Süper Lig’e döndü ve 5 sezondur bu ligde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’ne kavuştu. Daha önce de hisse devri iddialarının ortaya çıktığı Göztepe’de Sepil’in kulüpteki hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

BU SEZON DURUM KRİTİK!

İzmir ekibi, 30. haftası geride kalan Süper Lig’de 27 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Sezona Ünal Karaman ile başlayan sonrasında El Maestro’yu göreve getiren Göztepe, yoluna Tomas ile devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki son 7 maçını da kaybetti.