Mehmet Sepil: Hayatımda aldığım en zor karar

Göztepe'de geçtiğimiz haftalarda görevi bırakacağını duyuran Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftar temsilcilerinin katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Sosyal medyada canlı olarak yayınlanan ve 4 saat süren programda Mehmet Sepil, başkanlık hakkındaki soruya şu şekilde cevap verdi:

“Başkanlığı bırakma kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe hayalim var. Ben bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir Göztepelinin bundan şüphesi olmasın. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. İcra kurulunu kuracağız ve süreci o şekilde yöneteceğiz. Bu kulübün borcu yok, varsa da ben öderim. Tek eksiğimiz altyapı. Günün 24 saati Göztepe için çalıştım, aileme vakit ayıramadım. Göztepe başkanlığı finansal olarak büyük bir yüktü ama büyük bir zevkle yaptım. Avrupa hayallerim vardı, hayallerimi tamamlayamadan ayrılıyorum.”

TRANSFERİ AÇIKLADI

Transfer hakkında da açıklamaya yapan Mehmet Sepil, Portekiz Süper Ligi takımlarından Gil Vicente'den 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrolarına kattıklarını belirtti. Sepil, “Bu transfere hiç karışmadım. Transfer belli bir sistem içinde yapıldı. Bugün veya yarın açıklanır “ifadelerini kullandı.

Lourency do Nascimento Rodrigues, geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

NARLIDERE’YE SALON VE HAVUZ

Sepil, tesisleşme projeleriyle ilgili İzmir’den dert yandı. Mehmet Sepil, “Yıllardır İzmir’den forma sponsoru çıkmadı. Türk futbolu giderek daha çok kaosa yürüyor. Önümüzdeki ay her şey yolunda giderse Narlıdere Belediyesi ile anlaştık. Süreç tamamlandı, proje hazır, kapalı yüzme havuzu ve 1500 kişilik spor salonu yapacağız. Tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği parayı kabul etmedik, tesis yapın dedik. Belediye fonuyla bunu yapalım gerekli yerde bizle sponsor desteği sağlansın istedik. İzmir’de ilk defa Tunç Soyer kulüplere bir plan dahilinde yardım edeceğini söyledi. Torbalı olayında da en çok üzülenlerden biriydi. Torbalı Belediye Başkanı’nın o araziyle ilgili açıklamaları akıl alır gibi değil. Beşiktaş maçına çağırdığım insanlar benden açıklama bekledi. Biz de gitmedik. Açıklama yapmadım çünkü Antalya maçını düşünerek taraftarımızı tahrik etmemek için yapmadım” dedi.