Mehmet Topal, Cüneyt Çakır ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Hatayspor deplasmanında oyuna sonradan giren ve golü VAR'a takılan Mehmet Topal maçın ardından çok tartışılan pozisyonu yorumladı.

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Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, 1-0 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Topukla attığı golün VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini yorumlayan Topal, “Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, kalecinin görüş açısını kapatıyor dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek” dedi.

“BERABERE BİTEBİLİRDİ OLMADI”

Mücadeleyi değerlendiren Mehmet Topal, “Oyuna tutuk başladık ama pozisyonlarımız da var. Kendi hatalarımızdan basit ve yakışmayacak bir gol yedik. Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı” ifadelerini kullandı.

“BUNU UNUTACAĞIZ”

Tecrübeli oyuncu, “Şimdi Şampiyonlar Ligi ve arkasından Trabzonspor ile zorlu bir derbi var. Bunu unutacağız. Derbide iyi bir galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.