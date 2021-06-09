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Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı’dan sanatçılara destek

Pandemi döneminde olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alan müzik emekçilerine bir destek de futbolcular Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan geldi. 

Güncellenme: 12:41, 09/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Mehmet Topal ile Şener Özbayraklı’dan sanatçılara destek

Sanatçı Serkan Polat, pandemi döneminde yaşanan zorlu sürece ve müzik sektöründeki meslektaşlarının sıkıntılarına dikkat çekmek için enstrümanlarını açık artırmaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından açık arttırma yapan Serkan Polat’a; Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de lig şampiyonluğu yaşayarak, Türkiye’de üç farklı takımla şampiyonluk kupasını kaldıran ilk futbolcu olan Mehmet Topal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı da destek oldu. Oyuncu Hakan Bilgin moderatörlüğünde yapılan canlı yayına; Şebnem Özinal, Burçin Orhon, Ümit Yaşar, Hasan Yalnızoğlu, Orhan Osman, Cihan Okan ve Pınar Çubukçu gibi isimler katılıp müzik emekçilerine destek çağrısı yaptı.

Futbol dünyasının iki önemli ismi Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı, satışa çıkarılan Mısırlı Ahmet darbukasını 10 bin liraya satın alarak Serkan Polat’a hediye etti. Topal ve Özbayraklı, “Futbolcular topsuz, sanatçılar enstrümansız kalmamalı. Kimse sevdiğinden ayrılmasın diye aldığımız bu enstrümanı Serkan kardeşimize hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açık artırmaya katılan Metin Özülkü de Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) adına 5 bin liraya bir enstrüman alıp sanatçı meslektaşına destek verdi.

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