Menemenspor-Kocaelispor maçında galip çıkmadı: 1-1

Spor Toto 1. Lig 32. hafta karşılaşmasında Menemenspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin maçında kazanan çıkmadı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto 1. Lig’in kritik maçında Menemenspor sahasında Kocaelispor’u ağırladı.

Küme düşme hattında yer alan Kocaelispor ve aynı puandaki Menemenspor arasındaki mücadelede, gol perdesini 34. dakikada Toni Gomes açtı ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0’lık skorla önde tamamladı. Maçın 66. dakikasında Kocaelispor Babacar Gueye’nin golüyle skoru 1-1’e getirse de, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla 16. sıradaki Kocaelispor ve 15. sıradaki Menemenspor puanlarını 37 yaptı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada orta alandan gelişen Kocaelispor atağında Kolovos'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur'un vuruşunda kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

16. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Kocaelispor'da, Mazlum topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamın savunma topu uzaklaştırdı.

34. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Ahmet'in pasıyla beraber sol çaprazdan ceza sahasına giren Toni, kaleciyle karşı karşıya kalarak tek vuruş topu sağdan ağlarla buluşturdu. 1-0

64. dakikada orta alandan gelişen Kocaelispor atağında Kolovos'un pasında ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Rasheed'in köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Batuhan Şen topu kornere çeldi.

66. dakikada sol kanattan yüklenen Kocaelispor'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kolovos, ceza sahasına girerek ortaladı. Ceza sahasında yükselen Gueye, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Menemen İlçe

Menemen İlçe Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Erkan Akbulut

Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Erkan Akbulut Menemenspor: Batuhan Şen, Himmet (Sabbah dk. 75), Oğuzhan Çapar, Ömer, Sinan, Cisse, Abdullah, Seyfettin, Toni, Enes (Cem dk. 65), Ahmet (Kehinde dk. 88)

Batuhan Şen, Himmet (Sabbah dk. 75), Oğuzhan Çapar, Ömer, Sinan, Cisse, Abdullah, Seyfettin, Toni, Enes (Cem dk. 65), Ahmet (Kehinde dk. 88) Yedekler: Murat, Emre Adıgüzel, Emre Özer, Oğuzhan Aydoğan, Kerem, Batuhan Kırdaroğlu

Murat, Emre Adıgüzel, Emre Özer, Oğuzhan Aydoğan, Kerem, Batuhan Kırdaroğlu Teknik Direktör: Cenk Laleci

Cenk Laleci Kocaelispor: Korcan xx, Mehmet xx, Mazlum xx, Berkay xx, Atila xx, Mandjeck xx, İlyas xx (Yiğitali dk. 77 x), Kolovos xx, Benhur x (Rasheed dk. 60 x), Samed x (Diop dk. 60 x), Gueye xx

Korcan xx, Mehmet xx, Mazlum xx, Berkay xx, Atila xx, Mandjeck xx, İlyas xx (Yiğitali dk. 77 x), Kolovos xx, Benhur x (Rasheed dk. 60 x), Samed x (Diop dk. 60 x), Gueye xx Yedekler: Doğukan, Musa, Alpay, Olcan, Kerem, Denizalp

Doğukan, Musa, Alpay, Olcan, Kerem, Denizalp Teknik Direktör : Fırat Gül

: Fırat Gül Goller: Toni (dk. 34) (Menemenspor), Gueye (dk. 66) (Kocaelispor)

Toni (dk. 34) (Menemenspor), Gueye (dk. 66) (Kocaelispor) Sarı Kartlar: Cisse, Oğuzhan Çapar, Abdullah (Menemenspor), Atila, Mandjeck, Rasheed (Kocaelispor)