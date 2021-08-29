Menemenspor Ümraniyespor’a evinde farklı mağlup oldu

Ümraniyespor, konuk olduğu Menemenspor'u farklı mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Eyüpspor’un gollerini Alim (2), Serkan ve Camara kaydetti.

Karşılaşmanın önemli anları

2′ Gelişen Ümraniyespor atağında Valle'nin ortasında Camara rakiplerini saf dışı bırakarak şutunu çekti, top kaleci Batuhan'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Bammou'nun şutunda ise top kale savunmadan sekti.

GOL! 3′ Kullanılan köşe vuruşunda Kartal Yılmaz'ın ortasında Ercan Coşkun topu Alim Öztürk'e çevirdi. Alim'in kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1

GOL! 12.’ Kartal Yılmaz ile korner kullanan Ümraniyespor'da Bammou'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Alim Öztürk tamamladı. 0-2

GOL! 16′ Sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın yaptığı ortaya ortaladı, arka direkte kafa vuruşu yapan Serkan Göksu, topu filelerle buluşturdu. 0-3

GOL! 69′ Kartal'ın ortasında topa iyi yükselen Camara kafayla Ümraniyespor'un dördüncü golünü kaydetti. 0-4

78′ gelişen Menemenspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Rasheed'in vuruşunda Yiğithan Güveli topu çizgiden çıkardı.

90′ Sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık'ın ortasında ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan Kehinde'nin pozisyonunda top sağ kale direğinden oyun alanına döndü.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mert Bulut, Ferhat Çalar

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaz, Mete Çelik (Emre Adıgüzel dk. 85), Alhassan (Cem Çelik dk. 90), Ba, Emre Özer (Abdullah Aydın dk. 72), Gomes (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46), Rasheed, Ahmer Sagat

Yedekler: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Sabbah, Ahmet Aslan, Berkan Çakır, Kerem Paykoç

Teknik Sorumlu: Cenk Laleci

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Mrsic dk. 71), Alim Öztürk (Yiğithan Güveli dk. 72), Glumac, Ercan Coşkun, Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Oğuz Gürbulak (Emre Nefiz dk. 72), Camara (Onur Ayık dk. 84), Del Valle, Bammou (Kehinde dk. 33)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Mertoğlu, Mustafa Karagöz, Muammer Taşkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Alim Öztürk (dk. 3 ve 12), Serkan Göksu (dk. 16), Camara (dk. 69) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Alim Öztürk, Vrsajevic (Ümraniyespor)