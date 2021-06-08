Menemenspor’da ikinci Cenk Laleci dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci'yi yeniden teknik direktörlük görevine getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı:

“Cenk Laleci hocamızla oturduk, konuştuk. Hatalarını anlayışla karşılayarak, Menemenspor'umuz için baba oğul ilişkisi içerisinde çalışmaya karar verdik. Menemenspor camiasına hayırlı uğurlu olsun.”

Cenk Laleci, Menemenspor alt yapısında futbola başlamış ve yaklaşık 15 yıl futbolcu olarak sarı-lacivertli kulübe hizmet ettikten sonra 12 yıl da yardımcı antrenör olarak görev almıştı. 24 Eylül 2019'da teknik direktörlüğe getirilen 40 yaşındaki Laleci, 1 yılı aşkın bir sürede takımının başında 48 maça çıkmıştı.

Cenk Laleci, geçtiğimiz sezon 29 Aralık 2020 tarihinde Menemenspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.