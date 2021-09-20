Mergim Berisha eşi Vesa’dan gelen tepkilere cevap

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Alman golcü Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu, sosyal medya üzerinden kendisine gelen bazı mesajlara tepki gösterdi.

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Süper Lig ‘in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’e 2-0’lık skorla mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde Alman santrfor Mergim Berisha’nın kötü performansı Fenerbahçeli taraftarların gündemine oturdu.

Sezon başında santrfor bölgesine çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.

62’DE OYUNDAN ALINMIŞTI

62’de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet Fenerbahçeli futbolseverler için beklentilerin çok uzağında kaldı. Başakşehir’e karşı sahada kaldığı 62 dakikada net fırsat yakalayamayan 23 yaşındaki golcü 21 kez topla buluştu, 4 şutunun 3’ünde isabet sağladı. 2-0’lık mağlubiyetin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalan Berisha için eşinden bir açıklama geldi.

Maçın ardından sarı lacivertlilerde Mergim Berisha’nın eşi, kendisine gelen bazı mesajlara tepki gösterdi. Instagram hikayesinden açıklamada bulunan Vesa Vllasaliu, şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili taraftarlar ve profil ajanları, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum.”