Merih Demiral, Atalanta yolcusu

Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in ardından 4. stoper durumuna düşen genç futbolcu bir diğer Serie A ekibi Atalanta ile temasa geçti.

Mavi-siyahlıların teknik direktörü Gianpiero Gasparini'nin kadrosunda mutlaka görmek istediği milli futbolcumuz, Bergamo temsilcisine yakın. Atalanta'nın Merih için 25+5 milyon Euro bonservis bedeli önereceği bildirildi.

Juventus 2019 yılında Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.