Merih Demiral kanlar içinde kaldı, çılgına döndü! İtalya’da ortalık karıştı…

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan ve kırmızı kart beklentisi içerisinde olan Demiral çılgına döndü.

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İtalya Ligi’nde Atalanta, Salernitana’yı deplasmanda 1-0 yendi. Milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11’de başladığı mücadelenin 45. dakikadasında sert bir faule maruz kaldı. Ev sahibi ekipten Djuric’in müdahalesi sonrası kaşı açılan milli futbolcumuz kanlar içinde kalırken hareketi yapan Bosnalı oyuncu sarı kart gördü.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kaşı açıldıktan sonra sinirlenerek yerden kalkan Merih Demiral maçın hakemi Paolo Valeri’ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kart gördü. Kameralara yansıyan o anlarda Merih Demiral adeta çılgına döndü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Merih Demiral, daha sonra tedavisi için kenara yönlendirildi.

Kafası sargıya alınan 23 yaşındaki milli futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Djimsiti’ye bıraktı.

Atalanta, Duvan Zapata’nın 79. dakikadaki golüyle karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

Atalanta, bu galibiyetle 4. haftada puanını 7 yaptı. Lig sonuncusu Salernitana ise ligde puanla tanışamadı.

Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, “Bundan sonra sarı kart gördüm” ifadesini kullandı.