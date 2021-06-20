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Merih Demiral: ‘Kelimeler kifayetsiz, telafi edeceğiz’

A Milli Takımımız'ın yıldızı savunma oyuncusu Merih Demiral, İsviçre'ye 3-1 mağlup olduğumuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 21:08, 20/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Merih Demiral: ‘Kelimeler kifayetsiz, telafi edeceğiz’

EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre’ye 3-1 yenilen Türkiye, turnuvaya sıfır puanla veda ederken, maçtan sonra Merih Demiral açıklamalar yaptı.

Turnuvanın en genç takımı olduklarına dikkat çeken Demiral, bundan sonraki turnuvalarda telafi edeceklerini dile getirdi. İşte Demiral’ın açıklamaları:

“Çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bizden çok beklenti vardı. Üzüntü de o yüzden fazla. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki maçlarda turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğumuzu göstereceğiz. İyi günde nasıl geldiysem, kötü günde de röportaja geliyorum. Bunları telafi edeceğiz. Nasıl Avrupa Şampiyonası’nın başında İzlanda’ya yenilince konuştuysak, ben takım arkadaşlarıma yine güveniyorum. Bu bizim için çok büyük tecrübe oldu.”

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