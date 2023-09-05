Merih Demiral: Liderlikten ziyade hedefimiz gruptan çıkmak

Milli futbolcu Merih Demiral, Ermenistan maçı hazırlıkları için yapılan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. A Millilerde takımın savunma oyuncusu Merih Demiral, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Avrupa şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Merih Demiral, “Bize çok büyük gurur yaşattılar. O yüzden mutlu ve gururluyuz.” diye konuştu.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’ye transferi sorulan Merih, “Benim için yeni bir macera, yeni bir deneyim. Oraya yavaş yavaş alışıyorum. Sıcak bir iklim var ama alışıyorum, gün geçtikçe daha iyi oluyor. Oradaki hocalarım da bana yardımcı oluyor. Gayet mutluyum. İnşallah ilerleyen günlerde çok iyi olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan maçını değerlendiren Merih, şunları kaydetti:

“Bizim için çok önemli bir maç. Eskişehir’de taraftarımızın önünde oynayacağız. O da bizim için ayrı bir şans. Eskişehir’de her zaman çok güzel bir atmosfer oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Üç puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kamp ortamı gayet güzel geçiyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı da yapıyoruz. İnşallah en iyi sonuçları alarak ayrılırız. Hem Galler hem de Letonya galibiyetiyle çok iyi bir uyum sağladık. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Hem Ermenistan hem de Japonya ile yapacağımız hazırlık maçını kazarak iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.”

“Grupta liderlikten ziyade, öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak.” diyen Merih, “Avrupa Şampiyonası’na katılmak istiyoruz. Önümüzdeki Ermenistan maçını kazanırsak, ondan sonra yakalayacağımız güzel havayla birlikte grubu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi en önemli hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası’na katılmak.” şeklinde konuştu.

Merih, performansındaki dalgalanma hakkında gelen bir soruya ise “Tabii ki her futbolcunun zor dönemlerden geçtiği oluyor. Ben milli takım için elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her sahaya çıktığımda bunu da zaten halkımız görüyordur diye düşünüyorum. Tabii ki zor zamanlarımız oluyor. Hata yaptığımız zamanlar oluyor. Geçtiğimiz dönemde bazı maçlar kötü geçti. Bu beni gerçekten üzdü ama dediğim gibi her sahaya çıktığımda milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim öncelikli hedefim bu. Milli takım benim için her zaman kulüplerden üstündür. Buraya geldiğim her zaman bunu yaşamaya ve yaşattırmaya çalışıyorum.” cevabını verdi. (AA)