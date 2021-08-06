Merih Demiral resmen Atalanta’da!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, milli takım stoperi Merih Demiral'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. 2019'dan beri Juventus forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun Atalanta'ya transferine dair detaylar belli oldu.

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İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Merih Demiral, bir başka ‘Çizme’ ekibi Atalanta’ya resmen transfer oldu.

Atalanta’dan yapılan açıklamada, Merih Demiral’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtildi. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Atalanta’nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak “Hoş geldin Merih” ifadelerine yer verildi.

2019 yılında önce 8 milyon Euro’ya Alanyaspor’dan Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, aynı transfer sezonu içerisinde 18 milyon Euro’ya Juventus’a imza atmıştı. Geçen sezon Serie A’da 15 maça çıkan Demiral, Şampiyonlar Ligi’nde 5, İtalya Kupası’nda 4 maçta forma giydi. Öte yandan Juventus Merih Demiral’a veda paylaşımı yaptı.