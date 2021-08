Merih Demiral resmen Atalanta’da!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, milli takım stoperi Merih Demiral'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. 2019'dan beri Juventus forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun Atalanta'ya transferine dair detaylar belli oldu.

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Merih Demiral, bir başka ‘Çizme’ ekibi Atalanta’ya resmen transfer oldu.

Atalanta’dan yapılan açıklamada, Merih Demiral’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtildi. Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Atalanta’nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak “Hoş geldin Merih” ifadelerine yer verildi.

@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Hoş geldin, Merih! #Demiral is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/82QhThYlPL

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 6, 2021