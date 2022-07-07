Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu yeni dönemde MHK Başkanlığı görevini bir kez daha Sabri Çelik’e verecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi'nin gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başına kim geçecek sorusu yanıtını buldu. TFF yönetiminin, MHK Başkanlığı görevini bir kez daha Sabri Çelik'e vereceği öğrenildi. Geçen MHK yönetiminde de görev yapan Murat Ilgaz dışındaki diğer isimlerin ise havuzdan seçileceği belirtildi.

4. KEZ MHK BAŞKANI OLACAK

Atama gerçekleştiği anda Sabri Çelik, 4. kez MHK Başkanı olarak iş başı yapacak. Çelik daha önce 2004-2005, 2019 ve geçen sezon MHK Başkanı olarak görev yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Sabri Çelik, TFF Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geçen nisan ayının başında göreve getirdiği MHK'nin başkanlığını yürütmüştü.