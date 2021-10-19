Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) Metin Tokat istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) Metin Tokat'ın istifa ettiğini açıkladı.

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Türk futbolunda yaşanan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerinden Metin Tokat istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat’ın yerine Ferhat Gündoğdu’yu MHK’nın yeni üyesi olarak atadı.

MHK’ya eski hakemlerden Serdar Tatlı başkanlık ediyor.

TFF’NİN AÇIKLAMASI

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu’nda Metin Tokat’ın istifası üzerine yeni atamada bulundu.

Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.”