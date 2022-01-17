Mert Çetin’in lisansı çıktı

Kayserispor ile sezon sonuna kadar anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’un devre arası transfer dönemimde renklerine bağladığı Mert Çetin’in lisansı çıktı.

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın talebi üzerine kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından gerçekleştirilen transferle İtalya’nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin sezon sonuna kadar Kayserispor’a kiralanmıştı. 3 gün önce Kayseri’ye gelen futbolcunun lisansı bugün çıktı. 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Hikmet Karaman’ın görev vermesi halinde çarşamba günü oynanacak olan Kayserispor-Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

HİKMET KARAMAN: YENİLMEMELİYİZ

Öte yandan Kayserispor, evinde oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Yenilmemeliyiz, kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz” dedi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra kısa alanda pas çalışması yaptı. Antrenman öncesinde gazeteciler sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi.

Hikmet Karaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çarşamba önemli bir maça çıkacağız. Bütün maçlar önemli ama burada taraftarlarımıza, medyamıza ve arkadaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Biraz daha dolduralım tribünleri. Anlıyorum covid var, aşı var, hava soğuk ve bazen maç saatleri engel ama 12. adam çok önemli. İnanılmaz derecede önemli. Başakşehir iyi bir takım, kadrosu çok geniş. İki ayrı takımla da çıkacak alternatif oyuncu gruplarına sahip. Biz de her geçen gün oyuncu arkadaşlarımız, teknik heyet, taraftarlar ve yönetim gelişerek bir şeyler üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi parolamız olmalı ve alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Yenilmemeliyiz, yenmeliyiz, daha iyi şeyler yapmalıyız. Her maç bize pozitif yaptığımız iyi olayları geliştirmek, eksik yönlerimizi ve hatalarımızı da görüp bu hatalarımızı da minimuma indirmemiz gerekir. Futbol hata oyunu ve hata olmadan da doğruyu göremiyoruz. Dolayısıyla Çarşamba gününün ardından da Kasımpaşa maçı var. Önemli bir maç yani. Adana Demir, Başakşehir ve Kasımpaşa maçları ve bu 3 maçı çok iyi atlatmak zorundayız. Gelecek için çok iyi atlatmak zorundayız. Eksik transfer olan oyuncu grubumuz Adana'da oynayamadı. Abdulkadir Parmak hem antrenman olarak hem de zihinsel olarak maça hazır…”