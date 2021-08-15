Mert Günok, Başakşehir’den ayrıldı: Beşiktaş’a imza atacak

Başakşehir Kulübü, 4 yıldır takımda forma giyen Mert Günok'un kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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Süper Lig şampiyonlarından Başakşehir, tecrübeli file bekçisi Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2017 yılında Bursaspor’dan İstanbul ekibine imza atan 32 yaşındaki milli eldiven, bu sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

Mert Günok’un Başakşehir’den ayrılmasıyla Beşiktaş’ın resmi anlaşmayı duyurması bekleniyor.

Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklama;

“Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır.

Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”