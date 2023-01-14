Mert Günok’tan inanılmaz hata! Topu ayağından kaçırdı…
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Konyaspor karşısında henüz 57. saniyede yaptığı büyük hata sonrası topu ağlarında gördü.
Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş ilk dakikada yediği şok golle geriye düştü. Şenol Güneş’in takımın başına gelmesinin ardından kaleyi teslim ettiği Mert Günok, Konya’da henüz ilk dakikada büyük bir hataya imza attı.
GERİ PASI KONTROL EDEMEDİ
Santra sonrası topu alan Beşiktaş’ta Valentin Rosier’in gönderdiği geri pasta Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok’un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu. Zeminden seken topu ayağından kaçıran ve kalesinde gören Mert yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.
AHMET ÇALIK ANILDI
Bu golle 1-0 öne geçen Konyaspor’da geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı. Statta golün anonsu Ahmet Çalık adıyla yapılırken tribünler de alkışlarla eski oyuncularını andı.