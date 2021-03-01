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Mert Hakan Yandaş: Bize bu yoldan dönüş yok

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor galibiyetinin ardından paylaşım yaptı. Mert Hakan'ın "Bize bu yoldan dönüş yok" sözü taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.

Güncellenme: 20:31, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Mert Hakan Yandaş: Bize bu yoldan dönüş yok

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u 1-0 yenerek Göztepe yenilgisi sonrasında oluşan kara bulutları dağıtan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’tan mesaj geldi.

Kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11’de sahaya çıkıp 74. dakikada yerini Ozan Tufan’a bırakan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarların senelerdir tribünlerdeki tezahüratlarından birinde söylenen “Bize bu yoldan geri dönüş yok” sözünü yazdı ve paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Hakan’ın bu paylaşımına birçok destek mesajı yazdılar.

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