Mert Hakan Yandaş: Bize bu yoldan dönüş yok

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u 1-0 yenerek Göztepe yenilgisi sonrasında oluşan kara bulutları dağıtan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’tan mesaj geldi.
Kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11’de sahaya çıkıp 74. dakikada yerini Ozan Tufan’a bırakan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarların senelerdir tribünlerdeki tezahüratlarından birinde söylenen “Bize bu yoldan geri dönüş yok” sözünü yazdı ve paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Hakan’ın bu paylaşımına birçok destek mesajı yazdılar.
Bize bu yoldan geri dönüş yok! pic.twitter.com/LKWlQQtSzv
— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) March 1, 2021