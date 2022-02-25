Mert Hakan Yandaş: ‘Utanıyoruz artık’

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Konferans Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin Slavia Prag’a 3-2 yenilerek Konferans Ligi’nden elendiği maçta bir gol atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Kısa bir açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, “Söylenecek bir şey yok. Bütün sorumluluk biz oyuncuların. Fenerbahçe formasını giyiyorsak bu kadar ezilemeyiz. Bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok bir şey yok. Utanıyoruz artık” dedi.