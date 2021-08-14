Mert Hakan Yandaş’ta kısmi yırtık tespit edildi
Yeni sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Adana Demirspor maçı kamp kadromuz. #ADSvFB pic.twitter.com/yD1q6VpLxw
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 14, 2021
Fenerbahçe’de kadroda olmayan isimler
- Mert Hakan Yandaş
- Steven Caulker
- Zanka
- Nabil Dirar
- Mauricio Lemos
- Min Jae Kim
- Nabil Dirar
- Dimitris Pelkas
- Burak Kapacak
- Çağtay Kurukalıp
- Enner Valencia
Fenerbahçe’de kadro dışı olan isimler
- Caner Erkin
- Thiam
- Sadık Çiftpınar
- Sinan Gümüş
- Oğuz Kağan Güçtekin
FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.