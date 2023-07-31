Mert Müldür, Fenerbahçe transferi için İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'nin İtalya’nın Sassuolo kulübünden transfer ettiği milli futbolcu Mert Müldür ve yeniden anlaşma sağlanan Miha Zajc İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe’nin transferi tamamlamak için İstanbul’a davet ettiği Mert Müldür, sarı lacivertlilere imza atmak için Türkiye’ye geldi.
Milli futbolcunun kız arkadaşı Koprena Andjela, sosyal medya hesabından havalimanında yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak Mert’in yola çıktığını duyurmuştu.
4 YILLIK İMZA ATACAK
24 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısı 00.40 sularında İstanbul Havalimanı’na indi. Mert Müldür, sağlık kontrollerini ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe, Mert’in transferi için Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Avusturya’da yetişen Mert Müldür, kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım’da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Öte yandan son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Sloven futbolcu Miha Zajc’ın da İstanbul’a geldiği kaydedildi.