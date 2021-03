Mert Nobre: ‘Fenerbahçe’den Beşiktaş’a gidince korkudan evden çıkamadım’

2004 yılında Fenerbahçe’ye transfer edilen ve sarı lacivertli kulüpte şampiyonluklar yaşayan Mert Nobre, 2006’da ezeli rakipleri Beşiktaş’a imza attıktan sonra yaşadıklarıyla ilgili itiraflarda bulundu.

NTV’de yayınlanan bir programa katılan Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta yaşadıklarına değinirken, siyah beyazlı takıma transferi sonrasında iki üç ay korkudan dışarı çıkamadığını söyledi.

Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonluklara ve 2006’da Denizli’de kaçan şampiyonluğa değinen Nobre, yaşadıklarını samimiyetle anlattı. Nobre ayrıca, Türk vatandaşlığına geçmesine rağmen dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in kendisini milli takıma almaması nedeniyle kızgın olduğunu söyledi.

İşte Mert Nobre’nin çok konuşulacak açıklamaları:

“Beşiktaş’a imzaladıktan sonra Brezilya’ya tatile gittim. Sonra kamp başladı. İki üç ay boyunca sadece tesis, ev ve stat arasında gidip geldim. Korktum tabii. Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olmam normal görülmedi. Arkadaşlarıma vefasızlık yapmış gibi hissetmedim. Çünkü Fenerbahçe kalmamı istemedi. Aşağı yukarı iki ay evden çıkmadım. Sonra eski tercüman Samet Güzel ile konuştum. Bana ‘Nobre sakin ol. Taraftarlar profesyonel olduğunu biliyor’ dedi. Sonra ben de rahatladım. Ben de biliyorum çok normal değil bu transfer ama bizim iş profesyonel.”

“Tümer Metin’in 10 numara giyecek dediler…”

“İmzalarken formamın 11 numara olduğunu gördüm. Tümer Metin onu giyiyordu saygı duyduğum için kabul etmedim. Ancak bana ‘Tümer Metin 10 numara giyecek’ dediler. O zaman kabul ettim resim çektirdim. Sonra öyle bir kaos oldu ki. Tümer de Fenerbahçe’ye gitti. Hiç konuşmadık bu konuyu onunla.”

“Fenerbahçe’de takım daha iyiydi”

“Fenerbahçe zamanı takım daha iyiydi ve her sene bir iki tane transferle geçiriyorduk ancak takım hemen hemen aynıydı. Beşiktaş’ta öyle değildi. Benim zamanımda 15 tane transfer yapıldı. Fenerbahçe’de 2,5 sene aynı hocayla geçirdim. Beşiktaş’ta 5 senede 6 hoca gördüm. Bu oyuncu için baya fark yaratıyor.”

“Denizlispor maçından sonra kaos oldu”

2005-06 sezonunun son maçında Denizlispor ile berabere kaldıktan sonra kaçan şampiyonluğu anlatan Nobre, karşılaşmanın ardından kaos yaşandığını söyledi. Daum’un Anelka’yı yedek bırakarak kendisini ilk 11’de oynatmasıyla ilgili yorum yapan Nobre, şu ifadeleri kullandı:

“Anelka ve Daum maçtan sonra bir toplantı yaptı ne konuştular bilmiyorum. Galatasaray’la oynadığımız derbide sakattım ve sonra 2 hafta yoktum. Son Denizlispor maçı öncesinde 15 gün hiç antrenman yapmamıştım. Fiziksel olarak hazır değildim, Anelka daha hazırdı. Hayatınızda 1000 tane maçtan bir tanesi böyle olur. Futbol matematik gibi değil, 2+2 bazen 4 etmiyor. Bu maçta ne yaptıysak olmadı. Kaç tane pozisyon kaçırdık ama olmadı.”

“Bu maç Avrupa’da olsa maçtan sonra her şey normal devam edebilirdi. Ama Türkiye’de kaos oldu. Ben 2,5 senede iki kez şampiyon oldum, 50’den fazla gol attım. Ama 90 dakika içinde her şey unutuldu. Ve maçtan önce Başkan Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu ile toplantı yaptık. Bana ‘kafan rahat olsun, maçtan sonra bonservisini alacağız’ dediler. Ama maçtan sonra her şey değişti.”

“Ümit Özat çok önemli bir toplantı yaptı”

2004-05 Süper Lig sezonunda Galatasaray’la lig şampiyonluğu için yarıştıkları dönemin en zorlu şampiyonluk olduğunu söyleyen Brezilyalı, derbilerin her zaman farklı olduğunu dile getirdi:

“Ligde Galatasaray ile oynadığımız maçtan 4 gün önce kupa finalinde Galatasaray’a 5-1 yenildik ve moralimiz çok bozuldu. Ama kaptan Ümit Özat çok önemli bir toplantı yaptı ‘kupada yenildik ama onu unutun, lig daha önemli’ dedi. İlk yarıda kötü oynadık ama attığım golde iyi pozisyon aldım ve kafayı vurdum. Song ve Tomas gibi güçlü stoperler arasından kafa vurdum ve şampiyon olduk.”

“Fatih Terim’e kızgınım”

“Beşiktaş’ta bir gün antrenmanda Aurelio yanıma geldi ve ‘Bu sefer kesin alacaklar seni milli takıma’ dedi. Fatih Terim beni sormuş. Heyecanlandım elbette. Akşam listenin gelmesini bekledim. Sonra bir baktım, yokum.”

2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Nobre, daha sonra Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Wil 1900, Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nde mücadele etti.

40 yaşındaki Brezilyalı, Hatayspor ve Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük yaptı.