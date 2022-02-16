Messi kaçırdı aynı dakika Ronaldo attı! Geceye damga vuran olay…

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Real Madrid'i ağırladığı maçta penaltıyı atamayan Messi turnuvanın tarihine geçti. Aynı dakikada Ronaldo'nun Manchester United formasıyla gol atması sosyal medyada geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG erken final niteliği taşıyan maçta Real Madrid’i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müthiş maçı baştan sona üstün götüren Fransız devi, 90+4'te Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Deplasmanda oldukça etkisiz kalan Real Madrid maç boyunca mahkum oynadı. Paris Saint Germain, 617 isabetli pasla tamamladığı maçta Real Madrid kalesine tam 21 şut attı. Paris, bu denemelerin 8’inde isabet bulurken Real Madrid karşılaşma boyunca rakip kaleye isabetli şut atamadı.

KARİYERİNDE İLK KEZ REAL’E KAÇIRDI

Gecenin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan isim kazanan cephede Messi oldu. 62. dakikada Carvajal'in ceza sahası içinde Mbappe'ye yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Messi’ye Real Madrid kalecisi Courtois gol izni vermedi. Daha önce Real Madrid’e karşı 6 penaltı atışını gole çeviren Messi kariyerinde ilk kez İspanyol devine karşı penaltı atışından faydalanamadı.

Etkisiz oyunu nedeniyle zaman zaman eleştirilen Messi kaçırdığı penaltı atışıyla büyük bir hüsrana uğradı. Aynı dakikada Ronaldo’nun Premier Lig’de Manchester United formasıyla Birghton ağlarını sarsması sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllardır kıyaslanan ikilinin aynı dakika içerisinde hem sevinç hem de hüzün yaşaması oldukça fazla konuşuldu. 5 maç sonra golle tanışan 37 yaşındaki Ronaldo’dan övgülerle bahsedilirken, Mbappe’nin 90+4’te attığı nefis golle Messi dönemini kapattığı yorumları yapıldı.

EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN İSİM

Şampiyonlar Ligi kariyerinde kullandığı 23 penaltının beşini gole çeviremeyen Lionel Messi, turnuvada ilk maçına çıktığı 2004/05 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran oyuncu konumuna düştü. İşte sosyal medyada Messi-Ronaldo yansımaları…

Messi misses a penalty… One minute later. Ronaldo scores… pic.twitter.com/h0IpGh6dZs — ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2022

Barçada sürekli yıldızlar karmasıyla senelerce başka bir yıldızlar karması PSG’ye monte olunca patlayan Messi bir yanda; Diğer tarafta yaşı ilerlese de üzerine koyup ilerleyen dünyanın bütün büyük liglerinde kendini ispatlayan gerçek “GOAT” Cristiano Ronaldo. Racon bitmiştir. pic.twitter.com/6ogHMifDqA — Grande Furkan Güngör (@Furkwitter) February 16, 2022

Yıllarca Ronaldo ve messi’yi karşılaştırdılar bende her defasında şunu söyledim. Messi Ronaldo’nun ancak sol ayağı olur dünyanın en büyük futbol takımlarından oynamış hep başarılı olmuş bir Ronaldo öbür tarafta barcadan gidince dağılan Messi çok fark var çok pic.twitter.com/x26fKsRcvg — KEREM (@KEREM51160545) February 16, 2022