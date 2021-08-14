Messi transferinden hem PSG hem Michael Jordan kazandı

Sezonun en çok ses getiren transferi olarak gösterilen Lionel Messi-PSG anlaşmasının ticari kazançlarında yüzü gülen isimlerden biri de Michael Jordan oldu. Forma satış rekorları kıran PSG'nin Jordan markasına şimdiye kadar ödediği miktar 6 milyon Euro.

SOZCU.COM.TR

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Lionel Messi’nin PSG’ye transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken sansasyonel imza ticari düzeyde de Fransız Kulübü’ne müthiş bir gelir yarattı.

Arjantinli yıldızın yeni takımıyla sözleşme imzalamasının hemen ardından satışa çıkarılan 30 numaralı formaları büyük ilgi gördü. Paris Saint Germain’in süperstarın forma satışından kısa sürede 120 milyon Euro gelir elde ettiği açıklandı.

Fransız taraftarlar Messi formalarına adeta akın ederken bu ilgiden memnun olan bir diğer isim de NBA efsanesi Michael Jordan oldu.

MİCHAEL JORDAN MARKASI YÜZDE 5 KAR ALIYOR

2019-20 sezonundan bu yana Nike-Jordan markası ile çalışan ve sahaya bu tasarımlarla çıkan PSG her forma satışından yüzde 5 kar Michael Jordan markasına ödüyor.

Basketbolu bıraktıktan sonra Nike firması ile uzun soluklu bir Jordan markası yaratan ünlü basketbolcu Messi’nin sadece şu ana kadar satılan formalarından 6 milyon Euro gelir elde etti.

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Messi’nin bu sezon yaklaşık 2.5 milyon formasının satılması beklenirken bu kazancın Jordan tarafından da artarak devam edeceği belirtiliyor.

Covid-19 salgını boyunca servetinde büyük kayıplar yaşayan Michael Jordan’ın net servetinin 2.1 milyar Dolar’dan 1.6 milyar Dolar’a gerilediği yazılmıştı.

Barcelona’da geçen 21 yılın ardından PSG ile yepyeni bir sayfa açan Messi’nin astronomik transferi Michael Jordan’ın da yüzünü güldürmüş oldu.