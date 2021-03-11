Messi ve Fabregas’ın eşleri yıldızları ikna etti!

Sezon sonunda Barcelona’dan ayrılması çok büyük bir ihtimal olan Lionel Messi’nin gelecek adresi çok merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi’ni son olarak 2015’te kazanan ve ardından 6 yıl boyunca sadece 1 kez yarı final görebilen Barcelona’nın yıldız ismi takımda tutması zor görünüyor.

Messi için son olarak bir iddiayı İspanyol gazeteci Guillem Balague ortaya attı! PSG-Barcelona maçı sonrasında CBS Sport’ta yorumlarda bulunan Balague, Messi ve Fabregas’ın aralarının çok iyi olan eşlerinin, iki yıldız ismi MLS için ikna etti.

İspanyol gazetecinin iddiasına göre Amerika’ya gitmek isteyen futbolcu eşleri, kariyerlerinin son yıllarına giren Messi ile Fabregas’ın Amerika’da futbol oynamalarını istiyor.

BECKHAM, MESSI’Yİ İSTEMİŞTİ

Mart ayı başında ise eski futbolcu ve MLS takımı Inter Miami’nin ortak sahibi David Beckham, Lionel Messi’yi gelecek takıma getirmeyi istediğini belirtti.

33 yaşındaki iki yıldız da çocukluktan bu yana birbirlerini tanıyorlar. Barcelona’nın futbolcu akademisi La Masia’dan yetişen Messi ve Fabregas, 2011-2014 yılları arasında birlikte 4 şampiyonluk yaşadı.