Messi ve Neymar’ın yokluğunda sahne Mbappe’nin! VAR kararıyla döndüler…

Ligue 1'in 10. haftasında PSG 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Angers'i 87'de VAR uyarısı sonrası verilen penaltıda Mbappe'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa Ligue 1’in 10. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Angers ile karşılaştı. Parc des Princes’te oynanan mücadeleyi PSG, penaltı golüyle 2-1 kazandı. Angers, 36. dakikada Fulgini’nin golüyle öne geçerken, PSG’nin beraberlik sayısını 69. dakikada Mbappe’nin asistinde Danilo kaydetti.

VAR UZUN SÜRE İNCELEDİ HAKEMİ UYARDI VE PENALTI KARARI GELDİ

Maçın en kritik anı VAR kontrolü sonrası verilen penaltı kararı oldu. Angers ceza sahası içindeki elle oynamayı VAR uyarısı sonrası kenara gelerek izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe, ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. PSG, lig tarihinde en uzun yenilmezlik serisine sahip olduğu Angers karşısında üst üste 22 maçta yenilgi almadı.

PSG’de Di Maria, Marquinhos, Messi, Neymar ve Ramos gibi yıldızlar sakatlıklar ve milli takım kampından henüz dönemedikleri için kadroda yer almadı.

Üst üste 8 maç kazandıktan sonra Rennes’e 2-0 yenilen PSG puanını 27 yaparken, lige iyi bir giriş yapan ve bu sezon 2. yenilgisini alan Angers ise 16 puanda kaldı. Ligue 1’in 11. haftasında PSG, Marsilya deplasmanına gidecekken, Angers ise St. Etienne deplasmanında galibiyet arayacak.