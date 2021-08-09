Messi’den sonra Barcelona’da bir ayrılık iddiası daha: Antoine Griezmann

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın, Barcelona'da forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann'a talip olduğu iddia edildi. Ekonomik sorunları nedeniyle Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona'nın Griezmann'ın satışına onay verebileceği öğrenildi.

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Transfer döneminde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Manchester United, şimdi de Barcelona’nın Fransız yıldızı Antonio Griezmann ile ilgileniyor.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak isteyen Manchester United için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi için ortaya atılan son iddia Antonio Griezmann oldu.

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona’da bütçede yer açabilmek adına birkaç isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden birisi de Fransız yıldız olabilir. İngiltere basınında yer alan habere göre takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Griezmann için Kırmızı Şeytanlar’ın önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Öte yandan Barcelona uygun bir teklif gelmesi halinde Griezmann’ın takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, Messi’nin takımdan ayrılmasının ardından antrenmanda taraftarlar tarafından ıslıklanan Griezmann’ın da gelecek tekliflere sıcak bakabileceği söyleniyor.

Fransız futbolcuya ödenen bonservis ve maaşın yüksek olması nedeniyle Messi’yle yeni sözleşme imzalanamadığını düşünen Barcelona taraftarları, Griezmann’a sosyal medyadan da tepki gösterdi.

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