Messi’nin bütün gollerini kağıda yazan 100 yaşındaki Tik-Tok fenomeni Arjantinli!

Arjantin Milli Takımı ile Copa America zaferi yaşayarak milli formayla büyük turnuva kazanamama algısını yıkan Lionel Messi, 100 yaşındaki Arjantinli hayranının sevgisini karşılıksız bırakmadı.

Teknoloji ve bilgi çağında, Messi’nin kariyerine ait tüm istatistiklere ulaşmanın birçok yolu var. Ancak Arjantinli taraftar Don Hernan, her şeyi eski bir okul tarzında yapıyor. 100 yaşına ulaşan Arjantinli, torunu Julian Mastrangelo sayesinde aynı zamanda ülkesinde Tik-Tok fenomeni. Hernan, Messi’nin attığı her golü kağıda yazıyor ve maç izlemediği zaman Julian’ı arayarak hiçbir golü kaçırmadığınadan emin oluyor. Ve bunu 34 yaşındaki futbolcu kariyerine başladığından beri yapıyor.

Barcelona altyapısında yetişen ve profesyonel olarak ilk golünü 2005’te Albacete’ye karşı atan Messi’nin, yaklaşık 17 yıldır attığı tüm golleri kağıda kalemle yazarak kaydediyor.

Cumartesi gecesi Copa America zaferi yaşayan Arjantin’in kaptanı Messi, maçın ardından sadık hayranına bir mesaj yolladı: “Selam Hernan. Hikayen bana ulaştı. Gollerimi böyle kaydetmen bana çılgınca geliyor ve bu yüzden sana kocaman sarsılmak ve yaptıkların için, tüm çalışmaların için teşekkür etmek istedim.”

Videoyu izledikten sonra gözyaşlarını tutamayan Hernan ise, “Seni hep takip ettiğim ve edeceğim. Sonuna kadar arkanda yürüyeceğim” ifadelerini kullandı.

La respuesta de Leo es todo. pic.twitter.com/B2Oe3yHKQm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

Barcelona ile halen sözleşme yenilemeyen ve serbest statüde olan Messi, Copa America’da Altın Ayakkabı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı. Katalan basınındaki haberlere göre, Messi’nin Barcelona ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve 40 yaşına kadar La Liga’da kalacağı belirtiliyor.