Messi’ye ilk maçında kâbus! Hedef tahtasına oturtuldu…

Barcelona ile yollarını ayırıp PSG'ye imza atan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında büyük hayal kırıklığı yarattı. Fransız ve İspanyol basını 1-1 biten maçın ardından Arjantinli yıldızı hedef aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda turnuvanın favorisi olarak gösterilen yıldızlar topluluğu PSG, Belçika’da Club Brugge’a konuk oldu. Jan Breydel Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Paris Saint Germain, 15. dakikada Ander Herrera’nın golüyle öne geçerken, ev sahibinde Hans Vanaken 27. dakikada bu gole yanıt verdi. PSG’de hücüm hattı Neymar, Messi ve Mbappe’den oluşurken, Arjantinli yıldız Messi, PSG’de ilk Devler Ligi maçına çıktı.

Transfer sezonunun en bomba imzasını attıran ve Messi’nin de katılmasıyla müthiş bir kadro oluşturan PSG, Belçika’da beklentilerin çok çok ötesinde kaldı. Brugge’ün çok daha etkili bir futbol ortaya koyduğu akşamda hücumda beklenen patlamayı yapamayan PSG belki de grubunun en kolay mücadelesinde 1 puanla yetindi. Beraberlikte en büyük fatura elbette takımın en büyük yıldızına kesildi.

İLK MAÇINDA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

PSG’nin tüm dünyada yankı uyandıran transferi Lionel Messi, yeni takımıyla ilk kez Şampiyonlar ligi’nde forma giyerken başta İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi’yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.

İspanya’nın önemli spor gazetelerinden Marca ‘PSG’nin üçlüsü Brugge’da donuk’ başlığını attı. Haberin detayında “En büyük yıldız takımyıldızı. Pchettino ilk kez Messi, Neymar ve Mbappe’yi bir arada kullandı. Senaryo galibiyet için yazılmış gibi görünüyordu ama sürpriz. Dramatik bir şekilde Brugge geri döndü ve oyunda üstün olan taraftı” ifadeleri yer aldı.

‘BİR RÜYA ADETA KÂBUSA DÖNÜŞTÜ’

Le Parisien ise ‘Messi ve arkadaşları Belçika’da kötü muamele gördüler’ başlığını attı. Haberin detayında ise “Beklendiği gibi Brugge maçı baş döndürücü ve heyecan vericiydi fakat Messi-Neymar-Mbappe üçlüsünün aynı anda sahada olduğu bir rüya adeta kâbusa dönüştü” ifadeleri kullanıldı.

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden L’Équipe ‘PSG ilk maçında Brugge’da takıldı’ başlığını atarken haberin detayında “Bakıldığında Messi-Neymar ve Mbappe üçlüsü Clemente’nin ekibi için büyük bir tehditti ama öyle olmadı. Hepsi bireysel oynadı. Yeterli performans sergileyemediler. Genel olarak böyle bir birliktelikten sonra verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı” denildi.

Le Figaro ise ‘Bu PSG’den gerçekten hoşlanmadık’ başlığını attı. Haberin detayında “Paris bir takım mı? Durum şimdilik böyle değil. Çok rahatsız edici ve şaşırtıcı bir futbol” ifadeleri kullanıldı.