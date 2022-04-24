Mesut Bakkal: Bu hakem çok ayıp etti! Hayatımda ilk defa…

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bursaaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

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Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Denizlispor'un deplasmanda Bursaspor'a 1 – 0 mağlup olduğu maçın Teknik Direktör Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu.

Müsabakanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, “Bursa’nın da dönüm, kazanması gereken maçıydı. Kazanmaları gerektiği gibi oynadılar. Biz oyunda dengeyi kuramadık. Puan alabilecek bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Haftalardır böyle iyi oynayan bir takım vardı ama bu hafta yapmadı oyuncular. Düşük bir performans. Hatta fark da olabilirdi penaltı kaçtı. Bizim daha üretken olmamız lazımdı” şeklinde konuştu.

“20 YILDA İLK DEFA İSYAN EDİYORUM”

Müsabakanın hakemi ile ilgili konuşan Bakkal, “20 yıldır Süper Lig’de çalışan birisiyim. Haftalardır maçları genç hakemler yönetiyor. Hayatımda hakem hakkında hiç konuşmadım ama bu hakem çok ayıp etti. Bursaspor’un hakkını verelim ama hakemler ayıp ettiler. Bir takım bu kadar doğranmaz. Benim haftaya 3-4 oyuncum olmayacak. Hayatımda 20 yıldır çalışıyorum ama ilk defa isyan ediyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Penaltı doğrudur. Adamın yüzü yarılıyor ona kart veriyorsun. Faul olmayanı faul çalıyorsun” ifadelerini kullandı.