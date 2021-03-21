Mesut Bakkal: Süper Lig seviyesinde bireysel hatalar yaparsanız…

Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında harika oynadıklarını vurgulayan Bakkal, “3 pozisyondan birini gole çevirdik. İkinci yarıya da dirençli başladık. İkinci yarının ilk 20 dakikasının önemli olduğunu biliyorduk. Bireysel hata ile ilk golü yedik. Konsantrasyonumuz bozuldu. Çıkarken kaptırdığımız topta ikinci golü yedik. Süper Lig seviyesinde bireysel hatalar yaparsanız, sonuç kaçınılmaz oluyor. Biz 5 pozisyon bulduk, 1 attık. Rakibin kolay gol bulmasını hazmedemiyorum” diye konuştu.

“Üzücü”

İlk yarıya göre ikinci yarıda çok gol pozisyonu vermelerinin üzücü olduğunu dile getiren Bakkal, “Bireysel hata yapıyorsanız, hemen biletinizi kesiyorlar. Böyle bir maç oynandı. Şimdi milli ara var, takım ayağa kalmak zorunda. Bundan önce oyuncularımın yaptığı işler var. Bu aradan faydalanıp takım ayağa kalkacak. Bu kadar bireysel hatayla mağlup olduğumuz için üzgünüz” ifadelerine yer verdi.