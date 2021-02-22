Mesut Özil 4. maçını da boş geçti!

Devre arasında ‘rüya transfer' olarak kadroya katılan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında ligde dördüncü maçına çıkarken henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Dün ilk kez 90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 87 kez topla buluştu. 64 pas denemesinin 56'sını başarılı olarak gerçekleştiren Özil, yüzde 87'lik isabet oranı tutturdu.

Karşılaşmayı Göztepe kalesine şut atamadan tamamlayan yıldız futbolcu, 4 şut pası verirken rakip ceza sahasına yaptığı 7 ortanın ise sadece ikisinde isabet sağladı. Yıldız futbolcunun, 90 dakika görev yapmasına rağmen fizik-kondisyon olarak yüzde 100 hazır olmadığı göze çarptı.

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MESUT ÖZİL NE YAPTI?

Pas İsabeti……….%87 Pas……………………64 Kısa Pas…………….. 62 Uzun Pas…………….. 2 Şut…………………….. 0 Şut Pası……………….. 4 İsabetli Orta…………. 2 İsabetsiz Orta………. 5 Top Kapma………….. 1 Şut Engelleme………. 1 Pas Arası……………… 2 Yapılan Faul………….0 Yaptığı Faul………….0 İkili Mücadele…… 2/8 Hava Topu……….. 1/3

