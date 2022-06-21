Mesut Özil artık elin oğlu: Nasıl başladı, nasıl bitti

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarına dahil edilmeyen Mesut Özil, kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Kulüp, sözleşmeyi feshetmek, dünyaca ünlü yıldız ise iki yıllık alacağının tamamını istiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe ve Mesut Özil arasındaki köprüler dün atıldı. Ocak 2021'de ‘evin oğlu' sloganı ile sarı-lacivertli kulübe imza atan dünyaca ünlü futbolcu, geçen sezonun ortasında kadro dışı bırakıldıktan sonra yeni sezon planlamasına da dahil edilmemişti. Kadroda düşünülmediği için çalışma programı da verilmeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'yi dün resmen sildi. Kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Özil, sadece Fenerbahçe Beko takımının hesabını takip ediyor.

MENAJER SÖĞÜT İLE GÖRÜŞÜLECEK

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu sözleşmeyi anlaşarak feshetmek istiyor. Oyuncunun menajeri Erkan Söğüt ile bir görüşme yapılacak ve karşılıklı fesih yolu üzerinde durulacak.

Buna karşın Mesut Özil cephesi, Fenerbahçe'nin tavrından dolayı kırgın. Mesut, ayrılmama kararında diretirse sarı-lacivertliler, sözleşme gereği iki yıllık maaşını ve imaj haklarını da ödemek zorunda. Bu da bütçeye ciddi bir ek yük getirecek.

TARAFTARDAN KARŞI HAMLE

Sarı-lacivertli taraftarlar da Mesut Özil'e tepkili. Taraftarlar da Özil'in sosyal medya hesaplarını takipten çıkıyor. Dünyaca ünlü futbolcunun toplam Twitter takipçisi 26 milyonu aşıyor. Bu rakam, üç büyük kulübün resmi hesaplarının toplamından fazla…

SADECE 36 MAÇA ÇIKTI

Mesut Özil, Fenerbahçe formasını sadece 36 maçta giyebildi. Bu maçlarda Mesut, 8 gol attı, 3 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, toplamda 20 maçı sakatlık sorunları ile kaçırdı.

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