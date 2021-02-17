Mesut Özil bir ilke imza attı… Rekor gelir

Fenerbahçe’nin devre arasında İngiliz devi Arsenal’dan kadrosuna kattığı 10 numara Mesut Özil, dijital dünyada da bir ilke imza attı. 32 yaşındaki oyuncu, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle, bilgisayar programları kullanılarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellendiği kendi 3D Genie’sine sahip ilk sporcu oldu.

Mesut Özil, dijital üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak için ABD merkezli Genies şirketi ile bir ortaklık kurdu. Nifty Gateway’de satılacak seriden elde edilecek gelirin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek. Dünyada ihtiyaç sahibi çocukların tıbbi gereksinimlerini karşılayıp, ameliyatlarını sağlayan yardım kuruluşu olan BigShoe, birçok çocuğa umut oluyor.

REKOR GELİR

Karakterin tasarımı, Mesut Özil’in yıldız kimliğinden ilham alıyor ve M10 logosu süper kahraman temalı kreasyonlarda yer alıyor. 15 Şubat Pazartesi akşamı satışa sunulan şapkalar, kramponlar ve giysiler 10 dakikada satılırken 500 bin Dolarlık gelir elde edildi.

Mesut Özil’in yanı sıra Justin Bieber, Rihanna, Offset, Cardi B ve J Balvin gibi ünlü isimler de Genies’in ortakları arasında bulunuyor.