Mesut Özil: ‘Bu söylediklerimde çok samimiyim…’

Bugün 33 yaşına giren Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mesut Özil, sarı lacivertli kulübün resmi internet sitene açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesine doğum gününe özel röportaj verdi. Fenerbahçe bünyesindeki ilk doğum günün kutlayan Özil, “Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli” dedi. Mesut Özil’in açıklamaları:

“Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli.”

“BU SÖYLEDİKLERİMDE ÇOK SAMİMİYİM”

“Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim.”

“KENDİMİ ÖZEL BİR YERE KOYMAK İSTEMEM”

“Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar.”

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