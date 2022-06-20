Mesut Özil, Fenerbahçe’yi takipten çıktı!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, 31 Mayıs'taki açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulübü takip etmekten vazgeçti.

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Süper Lig’de gelecek sezon Fenerbahçe’nin planları arasında yer almayan Mesut Özil’den flaş bir hamle geldi. Geçen sezon İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sezon öncesi kampa dahil edilmemişti.

Menajeri Erkan Söğüt’ün “Mesut futbolu Fenerbahçe’de bırakacak” demesine rağmen yıldız isimin geleceği merak ediliyor. 2 yıl daha sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, Instagram’dan Fenerbahçe’yi takip etmeyi bıraktı.

24.4 milyon takipçisi olan Mesut, 361 hesabı takip ederken bu hesaplar arasında Fenerium ve Fenerbahçe Beko ile takım arkadaşları da yer alıyor.

Mesut Özil’in Fenerbahçe’yi ‘Unfollow’u ayrılmak için ilk adım olarak yorumlandı.

JESUS: YÖNETİMİN ALDIĞI KARAR DEVAM EDECEK

Jorge Jesus imza töreninde sorulan Mesut Özil sorusuna, “Önemli olan ne Mesut Özil ne de Jorge Jesus, önemli olan tek şey Fenerbahçe’dir. Mesut Özil çok yetenekli bir oyuncu ancak yönetimin aldığı karar devam edecek” şeklinde cevap vermişti.

31 MAYIS’TA AÇIKLAMA YAPTI

Mesut Özil, 31 Mayıs’ta Instagram’dan bir açıklama yayınlayarak, ilk 6 ay ücret almadan çocukluk aşkı Fenerbahçe’ye imza attığını belirtip, “Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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