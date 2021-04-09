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Mesut Özil haftalar sonra takımla birlikte

Süper Lig 34. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına başlarken, Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Güncellenme: 14:23, 09/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Mesut Özil haftalar sonra takımla birlikte

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00'da başladı. Dün oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

MESUT ÖZİL TAKIMLA BİRLİKTE

Sakatlığı atlatan Mesut Özil antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine devam edildi. Nazım Sangare ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Cumartesi Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol Gaziantep Malatyaspor Mesut Özil Süper Lig