Mesut Özil iki maç sonra, yeni transfer Rossi ilk kez 11’de!

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 2 maç aradan sonra ilk 11’e geri döndü. Yıldız oyuncu, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11’de başlamıştı.

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Fenerbahçe'nin yıldız 10 numarası Mesut Özil 2 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve galibiyeti getiren golü kaydeden yıldız futbolcu, bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında 64. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bu maçın ardından sakatlık yaşayan ve Altay deplasmanında takımını yalnız bırakan Mesut Özil, milli maç arasında iyileşti ve yeniden formasına kavuştu. Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'i Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

ROSSI AYAĞININ TOZUYLA…

Fenerbahçe'nin ABD Major League ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, ilk maçında 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertli ekipte, Teknik Direktör Vitor Pereira, antrenmanlardaki performansı sonrasında 23 yaşındaki hücum oyuncusuna ilk 11'de formayı teslim etti. Isınmak için sahaya çıkan Diego Rossi, tribünlerden alkış aldı. ABD Major League'de 101 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 43 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı.

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