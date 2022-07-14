Mesut Özil imzayı attı, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Mesut Özil, Başkaşehir ile sözleşme imzaladı. Mesut Özil, imza töreninde Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’deki 1.5 yıllık macerası sona eren Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-mavili ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Mesut Özil, imza töreninde ‘Çocukluk aşkım’ dediği Fenerbahçe ile ilgili gelen soruları yanıtladı.

Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemediğini belirten yıldız futbolcu “Fenerbahçe konusu kapandı. Camia çok büyük destek verdi. Hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar oluyor. Bazen süreç istediğiniz gibi ilerlemiyor. Başakşehir’e mutlu olmaya geldim. Fenerbahçe’de bu şansı bulamadım” dedi.

“SONU İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİTMEDİ”

Emre Belözoğlu’nu uzun zamandır tanıdığını ifade eden Mesut Özil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emre Belözoğlu bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir’i tercih ettim. En büyük hayalim Fenerbahçe’de oynamaktı. Sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şimdi buradayım. Burada huzurlu bir futbol ortamı var. Futbola odaklanıp hedeflere katkı vermek istiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak, Türkiye’de Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir’di. 1 yıllık sözleşmemiz var. Sezon bitiminde oturup yeniden konuşacağız.”

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Yeni sezonda giyeceği forma numarasını da açıklayan 33 yaşındaki futbolcu “Berkay kardeşimle konuştum. Daha önceden de tanışıyorduk zaten… Sağ olsun 10 numarayı bana vereceğini söyledi. Gelecek sezon 10 numaralı formayla devam edeceğim” dedi.

Başakşehir’e transfer süreci hakkında da açıklama yapan Mesut Özil “Süreç çok hızlı gelişti. Önce Fenerbahçe ile konuştuk, anlaştık. Sonra Başakşehir ile de konuştuk, anlaştık. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Onlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: MESUT ÖZİL FEDAKARLIK YAPTI

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başakiehir Başkanı Göksek Gümüşdağ “Mesut Özil’e ‘Hoş geldin’ diyorum. Bir rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu daha yok. Mesut Özil’e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi ‘1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım’ dedi. Buna da saygı duyduk. Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.