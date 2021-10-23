Mesut Özil krizi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Vitor Pereira’nın oyun sistemine uymadı, takıma katkı yapamadı. Farklı dizilişler sonuç vermedi. Portekizli hocanın ‘mecburen’ oynattığı Mesut, Antwerp maçında bardağı taşırdı

İrfan YİRMİBEŞ

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Dünya futbolunun son yıllardaki en önemli yeteneklerinden biri olan ve transferi büyük ses getiren Mesut Özil, Fenerbahçe için sorun haline dönüştü. 2-2 biten Antwerp maçında yaşananlar, krizin ayak seslerini işaret ediyor.

Teknik Direktör Vitor Pereira ile gurbetçi oyuncu arasında soğuk rüzgârların estiği belirtiliyor. Dinamik, daha fazla koşan ve atletik oyuncuları seven, hücumculardan bile defansif katkı bekleyen Portekizli hocanın sistemine Mesut Özil’in uymaması, problemin çıkış kaynağı…

SORUYA KIZDI

Real Madrid ve Arsenal'da oynarken 4-2-3-1 dizilişine alışkın olan Mesut, Pereira'nın 3-4-3'ten sonra denediği 3-4-1-2'de de verimli olamadı. Antwerp maçının 66. dakikasında oyundan alındıktan sonra sinirlenen, su şişesini tekmeleyip formasını yere atan Türk kökenli Alman yıldız için Başkan Ali Koç'un devreye girmesi bekleniyor.

Pereira'nın, Antwerp maçı sonrası Mesut'un oyundan alınması ile ilgili soruya kızması da yıldız futbolcu ilgili sorunların olduğunu kanıtlar nitelikte…

ÖZÜR DİLEDİ

Mesut Özil, oyundan alınınca gösterdiği tepki için özür diledi. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, “Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam” ifadelerini kullandı.

VAN PERSIE DE SORUN OLMUŞTU

Vitor Pereira Fenerbahçe'yi daha önce çalıştırdığı dönemde, dünyaca ünlü bir başka yıldız Robin Van Persie ile ilgili de sorun yaşamıştı. Portekizli hoca, Hollandalı oyuncu ile saha içinde de tartışmıştı. Pereira, yine bir basın toplantısında Van Persie ile ilgili soruya sinirlenip yanıt vermemişti.