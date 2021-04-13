Mesut Özil kulüp sahibi oluyor

Fenerbahçe’nin devre arasında Arsenal’den transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, Meksika Futbol Ligi takımlarından Necaxa’nın sahiplerinden biri olmak üzere… Mesut Özil’in de aralarında yer aldığı ABD’li bir yatırımcı grup, Nexaca’yı satın almak için girişimlere başladı.

Emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter’ın öncülük ettiği yatırım grubunda Mesut Özil’in dışında ünlü oyuncu Eva Longoria, top model Kate Upton ve eşi beyzbol oyuncusu Justin Verlander de bulunuyor. Necaxa Kulübü’nün sahibi Tinajero ailesinin de doğruladığı teklifin kabul edilmesi için Meksika Futbol Ligi Yönetimi’nden onay bekleniyor.

Daha önce İngiltere, İtalya ve Fransa’da kulüp satın ABD’li yatırımcılar, ilk kez Meksika’da bir takım sahibi olacak. Sportico’da yer alan habere göre yatırım şirketinin 9 haneli bir teklif yaptığı, ancak net rakamın netlik kazanmadığı belirtildi. Nexaca Kulübü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada kulübün dönüm noktasında olduğu belirtilirken “Kulübe tarihi ve stratejik bir yatırımın yapılacağı” belirtildi.

BİR İLK OLACAK

Eğer anlaşma gerçekleşirse bu, ABD’li bir yatırım şirketinin Meksika’da satın aldığı ilk futbol kulübü Nexaca olacak.

1923 yılında kurulan, ‘Elektrikçiler' lakaplı Necaxa, 1923 yılında kuruldu. Nexaca, 18 takımlı Meksika Ligi’nde son sırada yer alıyor. Kulübün müzesinde 3 Meksika Ligi, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri kupası bulunuyor. Meksika Ligi, 128 milyon nüfuslu Meksika'nın en popüler spor organizasyonu olarak dikkat çekiyor. Lig ayrıca Meksika’nın kuzey komşusu ABD'de yaşayan yaklaşık 40 milyon Meksikalı tarafından da ilgiyle takip ediliyor.