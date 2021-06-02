Mesut Özil, Meksika takımının hissedarı oldu

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Meksika ekiplerinden Club Necaxa'nın hissedarı olduğunu açıklaması ülke basınında sevinçle karşılandı.
Birçok gazete ve televizyon kanalında yer bulan haberde ünlü futbolcu için “Yıldız” ve “Dünya Şampiyonu” olarak bahsedildi. Bazı gazetelerin Mesut hakkındaki yorumları şöyle:
Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in tweetini paylaşarak “Necaxa ailesine hoş geldin @MesutOzil1088” mesajını yayınladı.
Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.